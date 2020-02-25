В Каире скончался Хосни Мубарак. Ему был 91 год. Месяц назад ему сделали операцию на желудочно-кишечном тракте, и все это время Мубарак находился в больнице столицы Египта. Хосни Мубарак был президентом Египта в 1981-2011 годах. В отставку он подал в феврале 2011 года после массовых антиправительственных выступлений. Против него возбудили несколько уголовных дел (в том числе об убийстве демонстрантов), но все они развалились в суде.Мубараку вынесли один обвинительный приговор по делу о подарках издательского дома «Аль-Ахрам». Но экс-президенту засчитали срок, проведенный в тюрьме во время следствия.Последние годы Хосни Мубарак воздерживался от общения с прессой и жил с семьей уединенно. У Мубарака осталась 78-летняя жена и два сына. Фото: East News, Pictute AllianceПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!