Экс-муж Аллы Пугачевой попал в больницу с 50% поражения легких

Александр Стефанович был женат на Алле Пугачевой с 1977 по 1980 год (был вторым супругом Примадонны). На эти годы пришелся рассвет ее карьеры. Именно Стефанович, по его словам, придумал для набирающей популярность жены основные правила в творчестве. главными из которых были: петь только от первого лица и всегда о женских страданиях.

После Стефановича Алла Пугачева еще три раза выходила замуж — за Евгения Болдина, Филиппа Киркорова и Максима Галкина. С последним народная любимица счастлива уже 19 лет и растит сына и дочь.

По данным на 5 июля, в России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом, 6 557 из них — в Москве. За сутки Covid-19 унес жизни 654 пациентов.

Сегодня же пришла печальная новость: с болезнь не справился знаменитый, оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Болезнь «сожгла» его за две недели. Супруга киномэтра Вера Алентова остается в больнице.