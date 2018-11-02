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Экс-бойфренд Виктории Бони женится на новой молодой возлюбленной?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня и Алекс Смерфит

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В СМИ появилась информация, что 33-летний бизнесмен Алекс Смерфит представил родителям новую подругу, 25-летнюю модель Натали Синквист, и готовится сделать ей предложение руки и сердца.

По информации журнала StarHit, в окружении бывшего гражданского супруга Виктории Бони Алекса поговаривают, что молодой человек без ума от новой возлюбленной, шведской модели Натали Синквист. По слухам, он даже намерен на ней жениться.

К этой развязке событий ведет и тот факт, что Смерфит уже познакомил новую девушку с родителями, и те, по всей видимости, одобрили выбор сына. Любопытно, что и Алекс, и Натали удалили свои страницы в Instagram — возможно, следуя принципу «счастье любит тишину».

После расставания с Викторией Боней Алексу Смерфиту приписывали отношения с русскими моделями Екатериной Алешкиной, Елизаветой Ганенко и другими. Но, похоже, все эти романы были для Алекса лишь отвлекающим маневром, ведь он признавался, что после разрыва долго не мог перестать думать о Виктории. Напомним, у пары есть общая 6-летняя дочь Анджелина, которая довольно часто гостит у отца в Монако.

Фото и видео: Instagram

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