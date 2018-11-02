Экс-бойфренд Виктории Бони женится на новой молодой возлюбленной?

По информации журнала StarHit, в окружении бывшего гражданского супруга Виктории Бони Алекса поговаривают, что молодой человек без ума от новой возлюбленной, шведской модели Натали Синквист. По слухам, он даже намерен на ней жениться.

К этой развязке событий ведет и тот факт, что Смерфит уже познакомил новую девушку с родителями, и те, по всей видимости, одобрили выбор сына. Любопытно, что и Алекс, и Натали удалили свои страницы в Instagram — возможно, следуя принципу «счастье любит тишину».