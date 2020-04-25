Екатерина Стриженова перенесла экстренную операцию на глазу

В комментариях к посту телеведущая отметила, что ей потребовалась маленькая операция, и теперь, после удаления кисты, все в порядке: «У меня резало в глазу очень неприятно, мой гримёр обратила внимание, что какая-то маленькая штучка, я приехала и обнаружили малюсенькую кисту, приняли решение удалить. Обещали, что не вырастет. Если у вас есть подобные боли, то лучше показать доктору, иногда важно не упустить время!».