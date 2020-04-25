Екатерина Стриженова перенесла экстренную операцию на глазу
Фото: Instagram Екатерины Стриженовой
52-летняя Екатерина Стриженова рассказала подписчикам, что ей потребовалось срочное медицинское вмешательство. «Почувствовала режущую боль в глазу, помчалась к врачу...Какое счастье,что не все клиники перепрофилировали под инфекционные больницы!!!Важнейшая задача сейчас организовать лечение и последовательный приём лекарств онкологическим больным ,людям с диабетом ,муковисцидозом ...иначе мы потеряем ещё больше людей!!!!!».
В комментариях к посту телеведущая отметила, что ей потребовалась маленькая операция, и теперь, после удаления кисты, все в порядке: «У меня резало в глазу очень неприятно, мой гримёр обратила внимание, что какая-то маленькая штучка, я приехала и обнаружили малюсенькую кисту, приняли решение удалить. Обещали, что не вырастет. Если у вас есть подобные боли, то лучше показать доктору, иногда важно не упустить время!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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