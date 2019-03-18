Екатерина Малышева и принц Эрнст Ганноверский снова стали родителями

Очередное пополнение в семье принца Эрнста и российского дизайнера Екатерины Малышевой произошло несколько дней назад. По информации немецкой прессы, Екатерина родила супругу сына. А 22 февраля прошлого года в их семье родилась дочь.

Пока ни сами счастливые родители, ни их официальные представители не выступали с заявлениями по этому поводу. Однако журналисты предполагают, что это произойдет в уже в ближайшее время.