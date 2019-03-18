Екатерина Малышева и принц Эрнст Ганноверский снова стали родителями

Очередное пополнение в семье принца Эрнста и российского дизайнера Екатерины Малышевой произошло несколько дней назад. По информации немецкой прессы, Екатерина родила супругу сына. А 22 февраля прошлого года в их семье родилась дочь.
Пока ни сами счастливые родители, ни их официальные представители не выступали с заявлениями по этому поводу. Однако журналисты предполагают, что это произойдет в уже в ближайшее время.
Свадьба Екатерины Малышевой и принца Ганноверского Эрнста Августа, потомка короля Великобритании Георга III, состоялась 8 июля 2017 года. Тогда отец жениха категорически отказался присутствовать на торжестве — он так и не принял выбора своего сына и требовал либо отменить свадьбу, либо вернуть все титулы и привилегии. Но Эрнст не изменил своего решения жениться на красавице-блондинке.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Rainer Droese, Ulrich Stamm, Albert Nieboer, Julian Stratenschulte / Global Look Press