Екатерина Гусева рассказала о роли в фильме «Двое против смерти» и матерях, готовых на все ради спасения ребенка

«На первый взгляд, это женщина-монстр, просто Джек-Потрошитель, у которой в сумочке лежит скальпель. Она ищет донора для своего сына. И видит перед собой не мужчин, не женщин, она сканирует у кого 4-я отрицательная группа, и готова тут же вскрыть и вытащить из тела здоровое сердце, чтобы ее сын, ее мальчик жил, - рассказывает Екатерина Гусева. - Это было так страшно быть ею, в ее шкуре, в ее обстоятельствах. Мотив у нее один – ребенок болен. До какой степени можно дойти в желании спасти своего ребенка, на какие жертвы можно пойти… И можно ли перед чем остановиться или нет. Римма из тех женщин, которые ни перед чем и ни перед кем не остановятся. Поначалу конечно это отрицательный персонаж, но ее мотив – мотив ее поступков – он понятен».

Сначала Екатерину утвердили на роль Леры, а за несколько дней до начала съемок предложили сыграть более жесткую героиню – Римму.

«Это было очень неожиданно. Это был актерский вызов. Режиссер Нурбек Эген позвонил за несколько дней до съемок, предложил попробоваться на другую роль - на Римму. Я опешила, но согласилась», - признается актриса.

В фильме партнерами Гусевой стали польские актеры Павел Делонг (сыграл мужа Гусевой) и Алекс Комаровски (сын). Общение с ними было необычным.

«С Павликом мы разговаривал на русском, потому что Павел Делонг в совершенстве владеет русским языком. А с Алексом Комаровски на птичьем языке - немного на польском, немного на английском. Мы как-то чувствовали и понимали друг друга. Но он хотел, чтобы я с ним говорила по-русски, потому что ему надо было существовать в кадре, говорить на русском языке, и поэтому ему надо было эту речь слышать», - рассказала о съемочном процессе Екатерина Гусева.