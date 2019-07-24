Екатерина Гусева рассказала о роли в фильме «Двое против смерти» и матерях, готовых на все ради спасения ребенка

Любители остросюжетных мелодрам с начала недели следят за судьбами героев сериала «Двое против смерти». В центре сюжета – любовь Вика и Леры. И парню, и девушке осталось жить считанные недели, но они не признаются в этом друг другу.
Леру может спасти только дорогая операция, но у ее родителей нет на нее денег, а Вику может помочь только донорское сердце его любимой.
Мать парня, которую сыграла блистательная Екатерина Гусева, пытается всеми силами помешать семье Леры найти деньги на лечение. Актриса призналась, что ей было не по себе оказаться в шкуре матери, спасающей сына и готовой на все ради донорского сердца.
Фото: Instagram
«На первый взгляд, это женщина-монстр, просто Джек-Потрошитель, у которой в сумочке лежит скальпель. Она ищет донора для своего сына. И видит перед собой не мужчин, не женщин, она сканирует у кого 4-я отрицательная группа, и готова тут же вскрыть и вытащить из тела здоровое сердце, чтобы ее сын, ее мальчик жил, - рассказывает Екатерина Гусева. - Это было так страшно быть ею, в ее шкуре, в ее обстоятельствах. Мотив у нее один – ребенок болен. До какой степени можно дойти в желании спасти своего ребенка, на какие жертвы можно пойти… И можно ли перед чем остановиться или нет. Римма из тех женщин, которые ни перед чем и ни перед кем не остановятся. Поначалу конечно это отрицательный персонаж, но ее мотив – мотив ее поступков – он понятен».
Сначала Екатерину утвердили на роль Леры, а за несколько дней до начала съемок предложили сыграть более жесткую героиню – Римму.
«Это было очень неожиданно. Это был актерский вызов. Режиссер Нурбек Эген позвонил за несколько дней до съемок, предложил попробоваться на другую роль - на Римму. Я опешила, но согласилась», - признается актриса.
В фильме партнерами Гусевой стали польские актеры Павел Делонг (сыграл мужа Гусевой) и Алекс Комаровски (сын). Общение с ними было необычным.
«С Павликом мы разговаривал на русском, потому что Павел Делонг в совершенстве владеет русским языком. А с Алексом Комаровски на птичьем языке - немного на польском, немного на английском. Мы как-то чувствовали и понимали друг друга. Но он хотел, чтобы я с ним говорила по-русски, потому что ему надо было существовать в кадре, говорить на русском языке, и поэтому ему надо было эту речь слышать», - рассказала о съемочном процессе Екатерина Гусева.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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