Екатерина Гордон снялась с президентских выборов и объявила о создании своей партии
Конституционно-Демократическая Партия России! __________ Здравствуйте! Я собрала 107 573 подписи. И выполнила задачу, которая стояла передо мной на этих выборах в полном объёме. Я последовательно озвучивала платформу, говорила о том, что нужны тотальные перевыборы, формирование полноценного Парламента и упразднение поста Президента. Я заявляла, что иду исполнить Конституцию и попранные статьи "3.7.10". Я обещала говорить Правду! Встречаясь с российским народом, представителем которого я себя считаю, я не ожидала увидеть такой отклик, утвердиться в мысли о необходимости создания реальной народной политической силы! Я объявляю о создании "Конституционно-Демократической Партии России!" и выходе из Выборного фарса, в котором все предопределено в пользу реальной работы во благо Народа. Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта, которые будут создавать иллюзию политической жизни и после выборов. Жириновский, Грудинин, Титов и Собчак. Я знаю фамилии тех, кому поручено исполнить этот проект и участвовать в фарсе не хочу. Мне не интересен диалог с марионетками, поскольку даже их кукловод не хочет с ними дебатировать. Мне интересна реальная политическая работа и борьба за Конституционные нормы. С этого дня мы начинаем открывать региональные отделения и призывать каждого вступать в наши ряды! Пора создать реальную политическую партию "Снизу' - запрос на неё подтверждён этими подписями, а идею создания мы вынашивали годы. Я не сдам подписи и не сдам народ тем, кто играет сегодня в напёрстки. Конституционно-Демократическая Партия России - ("Кадеты") сделает все, чтобы понятийное общение, на котором сегодня взаимодействует власть: "Не верь не бойся не проси...!" превратилось в общение человеческое! "Не лги! Работай! Сострадай!" Мы должны вернуть стране Конституцию и исполнить Ее! 3. 7. 10 ! Власть по 3 статье принадлежит народу! Сейчас это не так: сегодняшний парламент и сегодняшние выборы тому подтверждение! Мы социальное государство! Образование, медицина жизнь матерей, детей и пенсионеров показывает, что это не так! 10 статья говорит о разделении Власти на 3 ветви и там нет "президентской власти"... Подробнее на GoGordon.ru