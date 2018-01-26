37-летняя Екатерина Гордон объявила, что выходит из президентской гонки, хотя собрала необходимые для участия в выборах 100 тысяч подписей.

Екатерина Гордон приняла решение не участвовать в выборах президента России, которые состоятся уже 18 марта. Об этом она заявила утром 26 января на специальной пресс-конференции и назвала главную причину своего выхода из состава кандидатов, опубликовав длинный пост в Instagram. Но это были еще не все сюрпризы от Екатерины…

«Я объявляю о создании «Конституционно-Демократической Партии России!» и выходе из Выборного фарса, в котором все предопределено в пользу реальной работы во благо Народа», — заявила Гордон (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).