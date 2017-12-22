Егор Крид впервые рассказал об участии в шоу «Холостяк»
Весной 2018 года в эфире стартует шестой сезон популярного телепроекта «Холостяк». 25 участниц будут бороться за руку и сердце 23-летнего Егора Крида. Кумир многих девчонок сегодня прокомментировал свое участие в шоу.
«Признаюсь честно, я не верю в любовь с первого взгляда и в последнее время стал совсем чёрствым и перестал верить девушкам, ведь большинство видит во мне только популярного человека. В отношениях мне в первую очередь важно, чтобы девушка была другом, которому можно доверять. Пока не знаю, что меня ждёт и зачем я здесь», — цитирует певца портал Super.ru.
При этом Егор добавил, что он раскроется для зрителей с новой стороны: «Зрители точно увидят не того Егора Крида, образ которого рисуют российские СМИ». Надеемся, что на проекте певец встретит свою единственную и неповторимую.
Напомним, «холостяком» пятого сезона стал актер Илья Глинников. По итогам шоу победительницей стала 22-летняя модель Екатерина Никулина. В течение нескольких месяцев пара демонстрировала в Instagram семейную идиллию, однако в последнее время появились слухи об их разрыве — например, сначала в Сети заговорили о серьезной ссоре, перешедшей в драку, а после Илья подлил масла в огонь, в одиночестве появившись на премьере фильма «Коловрат».
Фото: instagram