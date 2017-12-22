Популярный певец объяснил, для чего ему нужно участие в телепроекте.

Весной 2018 года в эфире стартует шестой сезон популярного телепроекта «Холостяк». 25 участниц будут бороться за руку и сердце 23-летнего Егора Крида. Кумир многих девчонок сегодня прокомментировал свое участие в шоу.

«Признаюсь честно, я не верю в любовь с первого взгляда и в последнее время стал совсем чёрствым и перестал верить девушкам, ведь большинство видит во мне только популярного человека. В отношениях мне в первую очередь важно, чтобы девушка была другом, которому можно доверять. Пока не знаю, что меня ждёт и зачем я здесь», — цитирует певца портал Super.ru.