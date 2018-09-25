Егор Бероев и Ксения Алферова рассказали о пополнении в семействе

Одиннадцать лет назад в семье Ксении Алферовой и Егора Бероева появился долгожданный ребенок. Малышка, которую назвали Евдокией, родилась спустя шесть лет после свадьбы актеров. Недавно звездная пара решилась еще на одного ребенка. Им стал Влад Саноцкий — подопечный фонда «Я есть», родившийся с синдромом Дауна.
«Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе) Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что, теперь, если будете приглашать нас куда нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами», — написал Егор Бероев в блоге.
Некоторое время назад в жизни Влада случилась трагедия: он потерял маму. Звезды не оставили своего давнего знакомого в беде. Сейчас они помогают юноше адаптироваться к самостоятельной жизни: сделали ремонт в его небольшой квартире, закупили мебель.
«Телек мы не купили, но купили книжные полки. У Влада много книг, он любит поэзию, знает очень много стихотворений наизусть и замечательно их декламирует», — цитирует Ксению журнал «7 Дней».
Фото: globallookpress, instagram