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Эффектный образ, страстный поцелуй и проникновенные слова: стало известно, с кем встречается Сергей Шнуров

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Костровская и Сергей Шнуров

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Молодая петербургская модель Ксения Костровская опубликовала в своем микроблоге недвусмысленные снимки с 45-летним лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

За последние месяцы имя Сергея Шнурова связывали то с его давней подругой Никой Белоцерковской, то с бывшей солисткой «Ленинграда» Алисой Вокс, то и вовсе говорили, что он станет новым героем следующего сезона шоу «Холостяк». Однако выяснилось, что рокер начал встречаться с моделью и бизнес-леди Ксенией Костровской.

Девушка выложила в свой Instagram несколько селфи с Сергеем, на одном из которых они целовались совсем не по-дружески, и загадочно подписала пост: «Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, И одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным , но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, 15 августа бывшая жена Сергея Шнурова Матильда опубликовала фото свидетельства о расторжении брака и сделала официальное заявление: «Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут». Делили бывшие супруги элитную недвижимость в Санкт-Петербурге, машины, квартиры. По данным Forbes, за 2018 год Сергей Шнуров заработал 13,9 миллионов долларов и попал в рейтинг «50 самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта».

Фото и видео: Instagram

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