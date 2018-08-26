Эффектный образ, страстный поцелуй и проникновенные слова: стало известно, с кем встречается Сергей Шнуров

Девушка выложила в свой Instagram несколько селфи с Сергеем, на одном из которых они целовались совсем не по-дружески, и загадочно подписала пост: «Наверное, почти у каждого, есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души, И одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным , но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи, твой мир уже не будет прежним» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).