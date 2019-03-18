«Ее жизнь унесла случайность»: лечащий врач Началовой высказался о трагедии

Шуров предположил, что причиной трагедии все-таки стала подагра: «Из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та — натерла».

В последние месяцы Юлия жила только с 12-летней дочерью Верой от брака с футболистом Евгением Алдониным, бойфренда у нее не было. Разумеется, Евгений уже забрал дочь к себе. К слову, крестной матерью Веры является известная певица и подруга Началовой Лариса Долина. В Instagram Московского государственного института культуры, где преподает Лариса Александровна, появился ее пост, посвященный Юлии: «Моя девочка... Выросшая на моих глазах.. Талантливая и амбициозная, в то же время, ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу. Но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы.. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой! Пусть твой нежный и чувственный голос сохранится в нашей памяти! НАВСЕГДА!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram