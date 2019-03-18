«Ее жизнь унесла случайность»: лечащий врач Началовой высказался о трагедии

Вечером в субботу, 16 марта, не стало известной певицы Юлии Началовой. Ее организм не перенес операцию по ампутацию ноги, предпринятой врачами из-за начавшейся у Юлии гангрены. В Сети также появилась информация, что в последние месяцы Юлия страдала от обострения диабета, а также редкой болезни волчанки, однако специалист, лечивший ее полгода назад, уверен, что Началова скончалась не вследствие этих тяжелых недугов.
«У нее не было ни диабета, ни волчанки. Полгода назад, когда она пришла ко мне, Юля не была тяжелобольной, если не считать подагры. Самое страшное, что ее убила случайность. Натерла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. Но я не видел ее ноги, когда она поступила в больницу, поэтому однозначно утверждать не могу», — заявил врач одной из московских клиник Василий Шуров в интервью «Комсомольской правде».
Шуров предположил, что причиной трагедии все-таки стала подагра: «Из-за болезни у нее была сильная деформация стопы, Юля даже носила специальные расширенные модели обуви, чтобы не передавливать ногу, не нарушить кровообращения. Возможно, она поменяла обувь, а та — натерла».
В последние месяцы Юлия жила только с 12-летней дочерью Верой от брака с футболистом Евгением Алдониным, бойфренда у нее не было. Разумеется, Евгений уже забрал дочь к себе. К слову, крестной матерью Веры является известная певица и подруга Началовой Лариса Долина. В Instagram Московского государственного института культуры, где преподает Лариса Александровна, появился ее пост, посвященный Юлии: «Моя девочка... Выросшая на моих глазах.. Талантливая и амбициозная, в то же время, ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу. Но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы.. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой! Пусть твой нежный и чувственный голос сохранится в нашей памяти! НАВСЕГДА!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram