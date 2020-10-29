Эдвард Сноуден впервые станет отцом

Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, который сбежал из США в Россию, впервые станет здесь отцом. Кроме того, буквально на днях он получил бессрочный вид на жительство в России.

Новостью о своем материнстве в Instagram поделилась его возлюбленная Линдси Миллс, блогер и акробатка. Пара вместе уже более 15 лет.

В Instagram девушки появилась публикация, на которой в темноте мужчина, в котором несложно узнать Сноудена, целует округлившийся животик обнаженной Линдси.

«Наша самая лучшая совместная работа скоро увидит свет», — подписала фотографию девушка.