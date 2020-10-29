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Эдвард Сноуден впервые станет отцом

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Эдвард Сноуден

Фото: www.instagram.com/lsjourney/?hl=ru

Радостную новость в своем Instagram сообщила его возлюбленная Линдси Миллс.

Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, который сбежал из США в Россию, впервые станет здесь отцом. Кроме того, буквально на днях он получил бессрочный вид на жительство в России.

Новостью о своем материнстве в Instagram поделилась его возлюбленная Линдси Миллс, блогер и акробатка. Пара вместе уже более 15 лет.

В Instagram девушки появилась публикация, на которой в темноте мужчина, в котором несложно узнать Сноудена, целует округлившийся животик обнаженной Линдси.

«Наша самая лучшая совместная работа скоро увидит свет», — подписала фотографию девушка.

Их любовь прошла через настоящие испытания. Линдси была со Сноуденом в самый сложный период его жизни, когда его начало преследовать ЦРУ. Вместе с ним она улетела в Гонконг. Их пути разошлись, когда Сноуден застрял в Шереметьево, когда США аннулировали его документы.

Но их роман на этом не закончился, в 2014 году Линдси прилетела к нему в Москву. Они поженились и остались жить в России.

Сноуден не раз говорил о том, что именно благодаря Линдси он поверил в то, что может жить счастливо, несмотря ни на что.

Судя по тому, что Сноуден недавно получил постоянный вид на жительство в России, гражданство у малыша также будет российским.

Фото и видео: Instagram Линдси Миллс

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