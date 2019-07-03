Единственный наследник арабского шейха аль-Касими умер после вечеринки в Великобритании

Мировые СМИ сообщили о смерти дизайнера и наследника правителя арабского эмирата Шарджи. Тело 39-летнего Халида бин Султан аль-Касими было найдено на полу ванной в его британском пентхаусе после бурной вечеринки.

Халид был единственным наследником шейха Шарджи, увлекался дизайном одежды, в нарядах его собственного бренда Qasimi появлялись на мероприятиях жены влиятельных людей и мировые знаменитости.