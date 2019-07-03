Единственный наследник арабского шейха аль-Касими умер после вечеринки в Великобритании

Мировые СМИ сообщили о смерти дизайнера и наследника правителя арабского эмирата Шарджи. Тело 39-летнего Халида бин Султан аль-Касими было найдено на полу ванной в его британском пентхаусе после бурной вечеринки.
Халид был единственным наследником шейха Шарджи, увлекался дизайном одежды, в нарядах его собственного бренда Qasimi появлялись на мероприятиях жены влиятельных людей и мировые знаменитости.
Полиция расследует дело, однако все указывает на то, что мужчина повторил судьбу своего старшего брата, который умер в возрасте 24 лет от передозировки запрещенными препаратами в 1999 году.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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