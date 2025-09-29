Eco Friendly Fest: фестиваль экопривычек и осознанного потребления снова пройдет в Москве

1 и 2 ноября в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится очередной, 11-й Eco Friendly Fest – фестиваль экопривычек и осознанного потребления.

Фестиваль давно стал значимым пространством для тех, кто выбирает путь ответственного потребления и кого интересуют основные направления актуальной экоповестки. Лекции, мастер-классы, выставка арт-треша, эко-маркет, обмен одеждой и книгами – программа Eco Friendly Fest каждый раз максимально насыщенна. По традиции на фестиваль можно принести как распространенные, так и сложные видов отходов, от винных пробок до блистеров от таблеток, а заодно узнать, как утилизировать различные виды мусора в обычной жизни.

Средняя посещаемость фестиваля составляет 3000 человек, аудитория Eco Friendly Fest – молодые люди, пары и семьи с детьми.

«Eco Friendly Fest уже давно не мероприятие для узкого круга фанатов заботы о природе. Здесь говорят о безопасности продуктов, как не переплачивать за товары, а ещё можно посмотреть на разные экобренды косметики и еды или принять участие в мастер-классах и сделать, например, кошелек из пакетов. Я с таким хожу уже два года. Он яркий и прикольный, поэтому его легко найти в сумке. И такой есть только у меня!» – поделилась обозреватель «Российской газеты» Светлана Задера.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.