Джон Гэвин, сыгравший в триллере Хичкока «Психо», скончался в возрасте 86 лет
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Американские СМИ сообщили о смерти известного актера.
Минувшим утром на 87-году жизни скончался актер Джон Гэвин, запомнившийся зрителям по роли в психологическом триллере Альфреда Хичкока «Психо». По данным TMZ, у актера и бывшего посла США в Мексике возникли осложнения после пневмонии, перенесенной незадолго до Рождества. Источник также отмечает, что Гэвин длительное время боролся с лейкемией.
Джон Гэвин снялся в таких фильмах как «Время любить и время умирать», «Имитация жизни», «Спартак», «Лодка любви», «Остров фантазий», «Супруги Харт». С 1981 по 1986 год актер являлся послом США в Мексике.
Фото: globallookpress, getty, kinopoisk