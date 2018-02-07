Американские СМИ сообщили о смерти известного актера.

Минувшим утром на 87-году жизни скончался актер Джон Гэвин, запомнившийся зрителям по роли в психологическом триллере Альфреда Хичкока «Психо». По данным TMZ, у актера и бывшего посла США в Мексике возникли осложнения после пневмонии, перенесенной незадолго до Рождества. Источник также отмечает, что Гэвин длительное время боролся с лейкемией.