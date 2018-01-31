Джим Керри признан невиновным в доведении экс-возлюбленной до суицида
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Лос-анджелесский суд снял с 56-летнего Джима Керри все обвинения в доведении молодой актрисы Катрионы Уайт до самоубийства.
Голливудский комик Джим Керри сегодня был полностью оправдан по делу о суициде его бывшей девушки Катрионы Уайт, которая покончила с собой после расставания с ним. Участники судебного процесса отказались от каких-либо комментариев.
Журнал The Hollywood Repoter сообщил, что предсмертная записка Уайт, в которой девушка обвинила Керри в том, что он «сломал ей жизнь и познакомил с запрещенными веществами», оказалась подделкой. Письмо было опубликовано в октябре 2017 года, спустя два года после смерти Катрионы.
В суд на актера подали мама девушки и ее бывший муж, у которых якобы были доказательства, что Джим заразил экс-возлюбленную венерическими заболеваниями. Мистер Керри яростно это отрицал.
Фото: Global Look Press, Facebook