Лос-анджелесский суд снял с 56-летнего Джима Керри все обвинения в доведении молодой актрисы Катрионы Уайт до самоубийства.

Голливудский комик Джим Керри сегодня был полностью оправдан по делу о суициде его бывшей девушки Катрионы Уайт, которая покончила с собой после расставания с ним. Участники судебного процесса отказались от каких-либо комментариев.

Журнал The Hollywood Repoter сообщил, что предсмертная записка Уайт, в которой девушка обвинила Керри в том, что он «сломал ей жизнь и познакомил с запрещенными веществами», оказалась подделкой. Письмо было опубликовано в октябре 2017 года, спустя два года после смерти Катрионы.