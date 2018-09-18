Джессика Симпсон ждет третьего ребенка

В последнее время 38-летняя Джессика Симпсон начала прибавлять в весе. Поклонники певицы и актрисы заподозрили ее в «интересном положении», однако звезда никак не комментировала домыслы. Однако пару часов назад знаменитая блондинка опубликовала фото со своими детьми и множеством воздушных розовых шариков: «Эта маленькая девочка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни».
Напомним, Джессика Симпсон замужем за бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Максвелл Дрю и пятилетнего сына Эйса Кнуте. Несмотря на то, что Джессика считает беременность — самым ужасным периодом в своей жизни, она признается, как счастлива быть мамой: «Быть матерью — лучшая возможность и вызов, которые я когда-либо заслуживала в своей жизни».
Фото: Lisa O'Connor/Globallookpress, instagram