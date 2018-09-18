Джессика Симпсон ждет третьего ребенка

В последнее время 38-летняя Джессика Симпсон начала прибавлять в весе. Поклонники певицы и актрисы заподозрили ее в «интересном положении», однако звезда никак не комментировала домыслы. Однако пару часов назад знаменитая блондинка опубликовала фото со своими детьми и множеством воздушных розовых шариков: «Эта маленькая девочка скоро увеличит нашу семью до пяти человек. Мы рады сообщить вам об этом счастливом событии в нашей жизни».