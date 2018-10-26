Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз?

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются уже полтора года, и поклонники гадают, собираются ли влюбленные оформить свои отношения. На днях бывший спортсмен преподнес подруге кольцо, очень похожее на помолвочное, и Джей Ло не преминула продемонстрировать роскошный подарок в коротком видеоролике, который Алекс опубликовал в своем микроблоге.

В кадре пара позирует вместе, сидя на зрительской трибуне во время матча. «Мы здесь на Фенуэй-парк (бейсбольный стадион в Бостоне, — прим. ред.) после четырех с половиной подач. Два-один в пользу «Доджерс». Дженнифер, какой знак?» — спросил у возлюбленной Родригес. И Лопес продемонстрировала «знак» и огромное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.