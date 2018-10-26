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Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

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49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес намекнула, что 43-летний экс-бейсболист Алекс Родригес сделал ей предложение руки и сердца.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются уже полтора года, и поклонники гадают, собираются ли влюбленные оформить свои отношения. На днях бывший спортсмен преподнес подруге кольцо, очень похожее на помолвочное, и Джей Ло не преминула продемонстрировать роскошный подарок в коротком видеоролике, который Алекс опубликовал в своем микроблоге.

В кадре пара позирует вместе, сидя на зрительской трибуне во время матча. «Мы здесь на Фенуэй-парк (бейсбольный стадион в Бостоне, — прим. ред.) после четырех с половиной подач. Два-один в пользу «Доджерс». Дженнифер, какой знак?» — спросил у возлюбленной Родригес. И Лопес продемонстрировала «знак» и огромное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Пока ни Дженнифер, ни Алекс не прокомментировали слухи о своей помолвке. Если это все же правда, то брак с Родригесом будет четвертым для певицы — она была замужем за официантом Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони, которому в 2008 году родила близнецов Макса и Эмму.

Фото и видео: Instagram

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