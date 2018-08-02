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Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Болдуин и Джастин Бибер

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24-летний певец Джастин Бибер и 21-летняя модель Хейли Болдуин стали мужем и женой. Об этом сообщил источник, близкий к паре, в новом интервью.

Плачьте, девушки — канадский певец и кумир миллионов подростков Джастин Бибер уже несвободен. Говорят, что исполнитель и его невеста Хейли Болдуин решили тайно пожениться в одной из церквей Лос-Анджелеса.

На днях юную модель заметили на прогулке по Голливуду, и на месте ее помолвочного кольца уже сверкало обручальное. Сами влюбленные пока не подтвердили смену своего статуса, но об этом сообщил некий источник, близкий к Джастину и Хейли, в интервью американскому журналу OK!.

Напомним, Бибер и Болдуин (племянница известного актера Алека Болдуина) знакомы много лет и уже крутили роман в 2015 году. Тогда у них ничего не вышло, поскольку Джастин, в свою очередь, долго был влюблен в певицу Селену Гомес. И когда брюнетка окончательно отказала коллеге по сцене, он и Хейли вновь начали встречаться, и в начале июля обручились во время отдыха на Багамах.

Фото: AUG/face to face / Global Look Press, Instagram

Видео: Youtube.com / Justin Bieber

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