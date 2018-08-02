Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

Плачьте, девушки — канадский певец и кумир миллионов подростков Джастин Бибер уже несвободен. Говорят, что исполнитель и его невеста Хейли Болдуин решили тайно пожениться в одной из церквей Лос-Анджелеса.

На днях юную модель заметили на прогулке по Голливуду, и на месте ее помолвочного кольца уже сверкало обручальное. Сами влюбленные пока не подтвердили смену своего статуса, но об этом сообщил некий источник, близкий к Джастину и Хейли, в интервью американскому журналу OK!.