«Дюна» признана лучшим фильмом 2021 года

За ведущее звание в номинации «Лучший фильм года» «Дюна» боролась с такими популярными кинокартинами, как «Не смотрите наверх», «Белфаст», «Король Ричард» «Французский вестник», «Власть пса», «Спенсер», «Сирано», «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Быть Рикардо». Однако ей удалось обойти конкурентов и занять лидирующую позицию.

Это была не единственная номинация, победы в которой удостоился нашумевший фильм. Он также получил награду за «Лучший актерский состав», в который вошло большое количество известных актеров Голливуда. В съемках приняли участие Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая и многие другие.

Без приза не остался и один из ведущих руководителей кинокартины «Дюна» — 54-летний уроженец Канады Дени Вильнев. Он удостоился звания «Лучший режиссер», где обошел своих коллег Кеннета Брана, Джейн Кэмпион, Пабло Ларраина и Джо Райта.

Также «Дюна» победила в номинации «Лучшая операторская работа».

Посмотреть результаты голосования можно на официальном сайте церемонии Sunset Circle Awards.