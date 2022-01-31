Двум взрослым и ребенку понадобилась медицинская помощь после посещения ванной

Вечером воскресенья, 30 января, 34-летняя москвичка решила искупать свою четырехлетнюю дочь. Некоторое время спустя женщина попросила присмотреть за ребенком свою 21-летнюю племянницу. Об этом пишет «Московский комсомолец»

По возращении к ним женщина услышала от девушки жалобы на потемнение в глазах и недостаток воздуха, а через 10 минут уже и сама ощутила аналогичное недомогание. Тем временем она заметила, что малышка начала терять сознание, и, выхватив ее из ванной, понесла в комнату, где обнаружила племянницу без сознания.

Испугавшись, она позвонила мужу, который связался с соседкой. Она пришла на помощь и вызвала скорую. По приезде медикам послышался запах газа, потому в срочном порядке были вызваны газовщики и сотрудники МЧС. Специалисты провели осмотр, но утечек не обнаружили, тем не менее взяли воздух на анализ.

Врачи оказали первую помощь, и взрослым стало лучше, но ребенка решили госпитализировать. В ходе обследования пищевого или газового отравления выявлено не было. Специалисты МЧС предположили, что причиной недомогания могло оказаться кислородное голодание. Дело в том, что ванны в таких домах малогабаритные и при закрытой двери от горячей воды собирается большое количество испарений.