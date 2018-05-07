Дворец для принцессы: СМИ обсуждают будущее семейное гнездышко принца Гарри и Меган Маркл

Совсем скоро состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Представители СМИ стараются узнать как можно больше о предстоящем торжестве: каким будет платье невесты, что ожидает ее после свадьбы. В Сеть попали кадры подготовки будущего семейного гнездышка пары.

Гарри и Меган станут соседями принца Уильяма и Кейт Миддлтон: строители отделывают 21-комнатное крыло Кенсингтонского дворца, сообщает британское издание DailyMail. Работы идут с ноября и вот-вот будут завершены.