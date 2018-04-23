Радостное событие произошло сегодня в семье актера Дуэйна Джонсона — он в третий раз стал отцом. Певица Лорен Хэшиан родила девочку, которую назвали Тианой. Счастливый папа поделился первым снимком с малышкой в своем Instagram. «Кожа к коже. Горжусь, что помог привести в этот мир еще одну сильную девочку…», — подписал трогательный кадр Дуэйн «Скала» Джонсон.
Напомним, от первого брака с Дэни Гарсиа у голливудского актера и рестлера есть 16-летняя дочь Симон Александра. Лорен Хэшиан, с которой «Скала» встречается более девяти лет, в 2015 году подарила ему дочь Жасмин. О новой беременности певицы стало известно в декабре 2017 года.
Поздравляем счастливых родителей!
Фото: globallookpress, instagram