Напомним, от первого брака с Дэни Гарсиа у голливудского актера и рестлера есть 16-летняя дочь Симон Александра. Лорен Хэшиан, с которой «Скала» встречается более девяти лет, в 2015 году подарила ему дочь Жасмин. О новой беременности певицы стало известно в декабре 2017 года.

Поздравляем счастливых родителей!

Фото: globallookpress, instagram