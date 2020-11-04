Дружба мальчика-аутиста и собаки очаровала пользователей в Сети

Каждый день Олли сопровождает Джорджа по дороге в школу, а затем ждет его появления после уроков дома.

Собака, которую семья берет с собой в отпуск, знает нужды Джорджа и действует соответственно.

«Когда Джордж грустит или плачет, он зарывается головой в мех Олли и обнимает его, разговаривая с ним на его собачьем языке. Если у Джорджа истерика, Олли будет терпеливо ждать, пока все не закончится. Он как собака-няня, всегда за ним присматривает. Олли каким-то образом знает, что он здесь, чтобы помочь Джорджу», — подчеркнула мать.