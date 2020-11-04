Дружба мальчика-аутиста и собаки очаровала пользователей в Сети
Как рассказали родители ребенка, отношения между десятилетним мальчиком, страдающим аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, и его четвероногим лучшим другом по кличке Олли поразительны.
Мать мальчика из Мейденхеда, Беркшир, Анна Рош и ее муж Гордон Митчелл в 2016 году взяли домой лабрадора из приюта, чтобы помочь своему сыну. 47-летняя женщина напомнила, что аутизм может влиять на социальные навыки людей, а СДВГ вызывает невнимательность, гиперактивность и импульсивность, Джорджу бывает трудно расслабиться после напряженного дня. Олли помогает ему найти гармонию: собака обнимает своего друга и укладывает его спать.
‘Ollie helps regulate him and keep him safe. He will corral him like a sheepdog and round him up if he runs off – which he often does!'— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) November 4, 2020
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Пушистый питомец и его маленький хозяин настолько близки, что похожи на братьев. «Джордж любит Олли больше всего на свете и видит в нем брата или сестру. Они всегда рядом. Олли помогает сидеть сыну в правильном положении и обеспечивает ему безопасность, — отметила мать. — Когда мы взяли пса, он был таким молодым, крошечным, энергичным существом, но также умел успокоить лаской. Он был любящим, заботливым, так что Джордж и собака быстро стали лучшими друзьями».
Каждый день Олли сопровождает Джорджа по дороге в школу, а затем ждет его появления после уроков дома.
Собака, которую семья берет с собой в отпуск, знает нужды Джорджа и действует соответственно.
«Когда Джордж грустит или плачет, он зарывается головой в мех Олли и обнимает его, разговаривая с ним на его собачьем языке. Если у Джорджа истерика, Олли будет терпеливо ждать, пока все не закончится. Он как собака-няня, всегда за ним присматривает. Олли каким-то образом знает, что он здесь, чтобы помочь Джорджу», — подчеркнула мать.
Фото: pixabay.com
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