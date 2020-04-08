passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Дорожить каждым днем и каждым рублем»: Путин рассказал об изменениях в стране во время эпидемии коронавируса

Президент России провел онлайн-совещание с главами регионов, темой которого стала ситуация, связанная с вирусом COVID-19.

«Более 33 миллиардов рублей направлено на развитие дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделений. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Прошу вас действовать быстро, собрано, ответственно и максимально эффективно. Дорожить временем, каждым днем и каждым рублем», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что всем докторам будут выплачивать дополнительно по 80 тысяч рублей ежемесячно, медсестрам и врачам скорой медицинской помощи — по 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу прибавят 25 тысяч рублей в месяц. Обращаясь к гражданам, он отметил, что нерабочие дни по-прежнему официально продлены до конца апреля. А также призвал соблюдать правила самоизоляции, хотя «для многих находиться сутками в четырех стенах муторно и тошно».

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги терзали, и половцы — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — завершил свою речь Путин.

Фото: eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!