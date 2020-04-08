«Дорожить каждым днем и каждым рублем»: Путин рассказал об изменениях в стране во время эпидемии коронавируса

Кроме того, президент отметил, что всем докторам будут выплачивать дополнительно по 80 тысяч рублей ежемесячно, медсестрам и врачам скорой медицинской помощи — по 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу прибавят 25 тысяч рублей в месяц. Обращаясь к гражданам, он отметил, что нерабочие дни по-прежнему официально продлены до конца апреля. А также призвал соблюдать правила самоизоляции, хотя «для многих находиться сутками в четырех стенах муторно и тошно».

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги терзали, и половцы — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — завершил свою речь Путин.