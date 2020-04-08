«Дорожить каждым днем и каждым рублем»: Путин рассказал об изменениях в стране во время эпидемии коронавируса
«Более 33 миллиардов рублей направлено на развитие дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах инфекционных отделений. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Прошу вас действовать быстро, собрано, ответственно и максимально эффективно. Дорожить временем, каждым днем и каждым рублем», — заявил Владимир Путин.
Кроме того, президент отметил, что всем докторам будут выплачивать дополнительно по 80 тысяч рублей ежемесячно, медсестрам и врачам скорой медицинской помощи — по 50 тысяч рублей, а младшему медицинскому персоналу прибавят 25 тысяч рублей в месяц. Обращаясь к гражданам, он отметил, что нерабочие дни по-прежнему официально продлены до конца апреля. А также призвал соблюдать правила самоизоляции, хотя «для многих находиться сутками в четырех стенах муторно и тошно».
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги терзали, и половцы — со всеми справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — завершил свою речь Путин.
Фото: eastnews
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