Допелся: рэпер Эльмин Гулиев отправился в тюрьму на 4 года за ДТП
Фото: Кадр видео
15 апреля суд приговорил 27-летнего рэпера Эльмина Гулиева (Эллея) к четырем годам колонии. Ближайшие годы он проведет за решеткой за серьезное ДТП на Остоженке в Москве, сообщает Mash.
В сентябре прошлого года 26-летний артист на Infiniti врезался в Mercedes. После этого машину отбросило на пешеходов. Под колесами иномарки рэпера оказались четыре человека — трое попали в больницу. Одной пострадавшей ампутировали стопу.
Экспертиза показала, что Эльмин Гулиев по время аварии находился под действием запрещенных веществ. Сам после аварии он сказал: «Был зеленый, переходящий в красный», — объяснил он свое решение проскочить на светофоре.
Сегодня в его деле поставили точку: четыре года он проведет в тюрьме. Также он заплатит одному пострадавшему 37 тысяч рублей за материальный вред и 600 тысяч — за моральный. По иску другого потерпевшего с Эллея взыщут 296 и 400 тысяч по тем же статьям.
Фото и видео: кадры программ телеканала «Россия 24», «М24» и телеграм-канала Mash.
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