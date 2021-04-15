Допелся: рэпер Эльмин Гулиев отправился в тюрьму на 4 года за ДТП

15 апреля суд приговорил 27-летнего рэпера Эльмина Гулиева (Эллея) к четырем годам колонии. Ближайшие годы он проведет за решеткой за серьезное ДТП на Остоженке в Москве, сообщает Mash.

В сентябре прошлого года 26-летний артист на Infiniti врезался в Mercedes. После этого машину отбросило на пешеходов. Под колесами иномарки рэпера оказались четыре человека — трое попали в больницу. Одной пострадавшей ампутировали стопу.