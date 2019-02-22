logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дональд Трамп-младший передумал разводиться с матерью своих пятерых детей: «Наши дети и их счастье всегда будут нашим главным приоритетом»

1 / 4

Дональд Трамп-младший и Ванесса Хейдон

Фото: Ron Sachs/globallookpress
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сын Дональда Трампа и модель Ванесса Хейдон забрали документы из суда.

Новость о том, что старший сын Дональда Трампа разводится с женой после 13 лет брака, взволновала мир в марте прошлого года. Светские сплетники сообщили тогда, что модель Ванесса Хейдон, родившая мужчине пятерых детей, не стала терпеть измену.

В эту пятницу, 22 февраля, почти бывшие супруги забрали документы из суда за несколько дней до официального развода.

Супруги объяснили это тем, что полюбовно решили свои финансовые и опекунские вопросы еще в ноябре, поэтому необходимость судебного разбирательства отпала. Согласно записям, пара отозвала документы еще 4 января — и пять недель ожидала официальный документ.

«Мы доработали наше соглашение в конце прошлого года. Нам невероятно повезло, что у нас пятеро замечательных детей, и мы стремимся воспитывать их вместе», — прокомментировал Трамп-младший в заявлении для DailyMail.com. — «Наши дети и их счастье всегда будут нашим главным приоритетом».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
60-летняя Стоун в сетчатом прозрачном платье затмила всех гостей на вечеринке в честь «Грэмми»