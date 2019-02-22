Дональд Трамп-младший передумал разводиться с матерью своих пятерых детей: «Наши дети и их счастье всегда будут нашим главным приоритетом»

Новость о том, что старший сын Дональда Трампа разводится с женой после 13 лет брака, взволновала мир в марте прошлого года. Светские сплетники сообщили тогда, что модель Ванесса Хейдон, родившая мужчине пятерых детей, не стала терпеть измену.

В эту пятницу, 22 февраля, почти бывшие супруги забрали документы из суда за несколько дней до официального развода.

Супруги объяснили это тем, что полюбовно решили свои финансовые и опекунские вопросы еще в ноябре, поэтому необходимость судебного разбирательства отпала. Согласно записям, пара отозвала документы еще 4 января — и пять недель ожидала официальный документ.

«Мы доработали наше соглашение в конце прошлого года. Нам невероятно повезло, что у нас пятеро замечательных детей, и мы стремимся воспитывать их вместе», — прокомментировал Трамп-младший в заявлении для DailyMail.com. — «Наши дети и их счастье всегда будут нашим главным приоритетом».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress