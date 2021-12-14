Долги в «подарок»: почему россияне рискуют получить в наследство не только имущество

Дело в том, что Гражданский кодекс подразумевает в составе наследства не только имущество, но и имущественные права и обязанности, то есть долги, отметил специалист. «Есть и еще одно незыблемое правило — наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Это означает, что нельзя, например, наследовать квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему», — объяснил Иван Соловьев.

Он предупредил в беседе с агентством «Прайм», что в наследство можно принять долги по невыплаченному кредиту или его части, по ипотеке, по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ. При этом не передаются с имуществом задолженности, которые связаны с личностью наследодателя. К таковым относятся следующие обязательства: налоговые платежи, деньги, взятые в долг у физических лиц и не оформленные надлежащим образом нотариально или в простой письменной форме, платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам (кроме кредитных), обязательство по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека.

«Перед вступлением в наследство важно как следует изучить наличие и размер долговых обязательств у умершего родственника, спокойно и трезво оценить наследственную массу и возможность погашения из нее имеющихся долгов. Согласно закону, наследник имеет полное право отказаться от наследства. Но, как и в случае с принятием наследства, только целиком», — отметил эксперт.