«Доктор Рейнальдо» из сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

Звезда мексиканских сериалов Раймундо Капетильо скончался после борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Universal и Национальную ассоциацию исполнителей.

Пожилой мужчина был госпитализирован 4 июля в один из госпиталей Мехико, где он скончался через восемь дней.