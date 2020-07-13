«Доктор Рейнальдо» из сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
76-летний актер Раймундо Капетильо
Звезда мексиканских сериалов Раймундо Капетильо скончался после борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Universal и Национальную ассоциацию исполнителей.
Пожилой мужчина был госпитализирован 4 июля в один из госпиталей Мехико, где он скончался через восемь дней.
Раймундо Капетильо запомнился российским зрителям ролью доктора Рейнальдо в телесериале «Дикая Роза». Также его можно увидеть в «Вивиана», «Мама-компаньонка», «Женщина, случаи из реальной жизни», «Хуана Ирис», «Волшебная молодость», «Марисоль», «Белые розы для моей черной сестры», «Итальянка собирается замуж».
Фото: Facebook/raymundo.capetillo1, Twitter/RayCape
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