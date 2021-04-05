Дочь олигарха Максима Воронина задержали за «голую» фотосессию в Дубае

Выяснилось, что красавицы приехали в страну вместе с организатором фотосессии для израильского сайта. Все задержанные — гражданки стран СНГ. Как передает «Москва 24», девушки не впервые участвуют в подобной фотосессии, а некоторые подрабатывают визажистами и «бровистами».

Известно, что одна из задержанных — дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира «Национального корпоративного банка», 21-летняя Алина. Однако позже, как пишет Telegram-канал «Подъем», девушка опровергла эти данные.

По данным «РИА Новости», россиянки обратились за помощью в генконсульство, где подчеркнули, что «сделать что-либо сложно, статья довольно серьезная». Девушек обвиняют в участии в развратных действиях. Им грозит штраф в размере более чем 100 тысяч рублей или полугодовое заключение. Кроме того, по делу о голых моделях задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании Involta.