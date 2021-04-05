Дочь олигарха Максима Воронина задержали за «голую» фотосессию в Дубае
Девушки решили устроить откровенную фотосессию на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города. Они без одежды танцевали на камеру и не предполагали, что их могут заметить. Видео с россиянками попало в социальные сети 3 апреля. Его снял очевидец, находившийся в тот момент на балконе. Кадры вызвали негодование властей и общественности, так как в ОАЭ действуют строгие религиозные законы, подобное поведение там непозволительно. Свидетель «голой» фотосессии вызвал полицию.
Одна из задержанных в Дубае девушек — дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка".— Mash (@mash_breaking) April 5, 2021
Полиция Дубая задержала девушек, которые позировали обнажёнными. Им светит штраф и до шести месяцев тюрьмы. Одной из них оказалась Алина Воронина. pic.twitter.com/KCVyt7R2J7
Выяснилось, что красавицы приехали в страну вместе с организатором фотосессии для израильского сайта. Все задержанные — гражданки стран СНГ. Как передает «Москва 24», девушки не впервые участвуют в подобной фотосессии, а некоторые подрабатывают визажистами и «бровистами».
Известно, что одна из задержанных — дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира «Национального корпоративного банка», 21-летняя Алина. Однако позже, как пишет Telegram-канал «Подъем», девушка опровергла эти данные.
По данным «РИА Новости», россиянки обратились за помощью в генконсульство, где подчеркнули, что «сделать что-либо сложно, статья довольно серьезная». Девушек обвиняют в участии в развратных действиях. Им грозит штраф в размере более чем 100 тысяч рублей или полугодовое заключение. Кроме того, по делу о голых моделях задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании Involta.
Фото: pixabay.com, Telegram/Mash
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