Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной успокоила ее поклонников и показала фото из больницы

За последние несколько часов в ряде российских СМИ появилась информация об инфаркте, который случился у Лидии Федосеевой-Шукшиной вчера вечером. Дочь легендарной актрисы, Мария Шукшина, возмущена попытками прессы нажиться на негативных новостях, связанных со здороьем ее мамы.
«Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится! Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни! Моя мама и ее здоровье — не источник ваших "рейтинговых публикаций" и доходов», — написала она в своем блоге.
Ранее информацию об инфаркте у своей супруги опроверг музыкант и продюсер Бари Алибасов, сообщив, что у нее произошел «небольшой подъем давления».
«Нормально себя чувствует», — цитирует РИА «Новости» его комментарий телеканалу «360».
Сообщается, что легендарная актриса пробудет под контролем врачей еще сутки.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Anatoly Lomohov/Pravda Komsomolskaya/Gennadii Usoev/Ekaterina Tsvetkova/globallookpress, instagram