Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной успокоила ее поклонников и показала фото из больницы

За последние несколько часов в ряде российских СМИ появилась информация об инфаркте, который случился у Лидии Федосеевой-Шукшиной вчера вечером. Дочь легендарной актрисы, Мария Шукшина, возмущена попытками прессы нажиться на негативных новостях, связанных со здороьем ее мамы.

«Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится! Обращаюсь ко всем СМИ и журналистам: не сейте панику! Не распространяйте сплетни! Моя мама и ее здоровье — не источник ваших "рейтинговых публикаций" и доходов», — написала она в своем блоге.