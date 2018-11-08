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Дочь Этери Тутберидзе сообщила о семейной трагедии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Дэвис с бабушкой Этери Тутберидзе-старшей

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15-летняя дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, рассказала, что вечером 8 ноября из жизни ушла ее бабушка.

Тренер российских олимпийских чемпионок по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднократно признавалась, что добиться таких невероятных успехов в спорте ей помогли родители. Ее мама Этери Петровна всегда заботилась о своей семье и хотела, чтобы дети получили хорошее образование. Когда она серьезно заболела, родственники очень старались помочь ей побороть болезнь, но, к сожалению, женщина не смогла справиться с недугом и 8 ноября ее не стало.

Об уходе бабушки сообщила в своем микроблоге ее внучка, единственная дочь Этери Диана Дэвис: «Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце».

Свои соболезнования бывшему тренеру уже выразила фигуристка Евгения Медведева, ограничившаяся фотографией горящей свечи и словами: «Буду всегда помнить...». Сама Тутберидзе отказалась от комментариев.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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