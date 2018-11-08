Дочь Этери Тутберидзе сообщила о семейной трагедии

Тренер российских олимпийских чемпионок по фигурному катанию Этери Тутберидзе неоднократно признавалась, что добиться таких невероятных успехов в спорте ей помогли родители. Ее мама Этери Петровна всегда заботилась о своей семье и хотела, чтобы дети получили хорошее образование. Когда она серьезно заболела, родственники очень старались помочь ей побороть болезнь, но, к сожалению, женщина не смогла справиться с недугом и 8 ноября ее не стало.

Об уходе бабушки сообщила в своем микроблоге ее внучка, единственная дочь Этери Диана Дэвис: «Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце».