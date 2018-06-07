Дочь Дмитрия Хворостовского родила первенца

Как оказалось, малыш появился на свет еще неделю назад, но первое время девушка решила хранить эту новость в тайне. Сейчас новоиспеченная мама и ее дочка уже находятся дома и чувствуют себя хорошо.
«Ровно неделю назад у нас родилась девочка весом 3460 граммов. Спасибо тебе, Фелипе, за этот потрясающий опыт. Люблю вас обоих больше жизни!» — написала Мария под первым снимком крохи.
Мария пока не стала раскрывать имя дочери. Напомним, что она живет вместе с супругом Фелипе Марксом в Лондоне, куда переехала вместе с мамой Светланой и приемным отцом, — Хворостовский удочерил Марию еще в ее детстве. Даже после развода Дмитрия и Светланы девушка поддерживала теплые отношения с баритоном и его новой семьей.
Фото: Instagram