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Дочь Дмитрия Хворостовского родила первенца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Хворостовская во время беременности

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Приемная дочь покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария впервые стала мамой. О радостном событии девушка сообщила в своем микроблоге.

Как оказалось, малыш появился на свет еще неделю назад, но первое время девушка решила хранить эту новость в тайне. Сейчас новоиспеченная мама и ее дочка уже находятся дома и чувствуют себя хорошо.

«Ровно неделю назад у нас родилась девочка весом 3460 граммов. Спасибо тебе, Фелипе, за этот потрясающий опыт. Люблю вас обоих больше жизни!» — написала Мария под первым снимком крохи.

Мария пока не стала раскрывать имя дочери. Напомним, что она живет вместе с супругом Фелипе Марксом в Лондоне, куда переехала вместе с мамой Светланой и приемным отцом, — Хворостовский удочерил Марию еще в ее детстве. Даже после развода Дмитрия и Светланы девушка поддерживала теплые отношения с баритоном и его новой семьей.

Фото: Instagram

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