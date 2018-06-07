Дочь Дмитрия Хворостовского родила первенца

Мария пока не стала раскрывать имя дочери. Напомним, что она живет вместе с супругом Фелипе Марксом в Лондоне, куда переехала вместе с мамой Светланой и приемным отцом, — Хворостовский удочерил Марию еще в ее детстве. Даже после развода Дмитрия и Светланы девушка поддерживала теплые отношения с баритоном и его новой семьей.

Фото: Instagram