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Дочь Алсу отдала выигранный в шоу «Голос. Дети» миллион рублей на благотворительность

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Микелла Абрамова

Фото: Instagram Микеллы Абрамовой
В Сети обсуждают щедрый жест Микеллы Абрамовой.

Скандал, связанный с победой дочери Алсу в шестом сезоне шоу «Голос.Дети», закончился на позитивной ноте. Все финалисты получили «призы победителя» — по статуэтке и по миллиону рублей, а также возможность записать свой сингл с профессионалами.

Сама же Микелла Абрамова приняла решение передать свой миллион на благотворительные цели. Мама девочки сообщила, что та решила отдать свой приз фонду помощи детям им. Анжелы Вавиловой.

В Сети обсуждают поступок Микеллы. Многие похвалили ее за столь мудрый жест, не обошлось и без критики. Музыкант Юрий Лоза, например, посчитал, что мама Микеллы «ловит очки за чужой счет». «Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит. Она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие деньги. Очень некрасиво получается», — передает его слова «Вечерняя Москва».

Подробнее о скандале на шоу «Голос. Дети» читайте здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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