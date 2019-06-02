Дочь Алсу отдала выигранный в шоу «Голос. Дети» миллион рублей на благотворительность

Скандал, связанный с победой дочери Алсу в шестом сезоне шоу «Голос.Дети», закончился на позитивной ноте. Все финалисты получили «призы победителя» — по статуэтке и по миллиону рублей, а также возможность записать свой сингл с профессионалами.
Сама же Микелла Абрамова приняла решение передать свой миллион на благотворительные цели. Мама девочки сообщила, что та решила отдать свой приз фонду помощи детям им. Анжелы Вавиловой.
В Сети обсуждают поступок Микеллы. Многие похвалили ее за столь мудрый жест, не обошлось и без критики. Музыкант Юрий Лоза, например, посчитал, что мама Микеллы «ловит очки за чужой счет». «Этот миллион — он вообще не ее, он ей не принадлежит. Она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие деньги. Очень некрасиво получается», — передает его слова «Вечерняя Москва».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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