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Добрались и до мужчин: талибы запретили афганцам брить бороды и делать модные стрижки

Ранее стало известно, что женщинам в Афганистане запретили работать на любых должностях, где их могут заменить мужчины. Это было принято как временная мера, однако сколько это продлится, неизвестно.
Добрались и до мужчин: талибы запретили афганцам брить бороды и делать модные стрижки

Теперь же изменения в привычной жизни граждан коснулись и мужчин. Действующая власть приняла решение запретить мужчинам брить бороды и посещать барбершопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat.

Изначально эта мера была принята в провинции Гильменд, однако позднее ее решили распространить на всю страну. Такое нововведение объяснили нормами ислама.

Кроме этого, в Гильменде и Кандагаре действует запрет на исполнение музыки. При этом представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали другие государства не вмешиваться в ход событий и предоставить Афганистану идти своим путем.

Ранее стало известно, что женщинам в Кабуле запретили работать — их отстранили от всех должностей, на которых их могут заменить мужчины. Исключение составили женщины, которые работают в женских туалетах — мужчины там работать не могут.

«Например, женщины, которые работают в женских городских туалетах на базарах — там, куда мужчинам ходить запрещено. Они ходят на работу каждый день», — говорил исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Номани.

Стоит отметить, что количество женщин, занятых на работе в городских службах Кабула, составляет около 27%.

Фото: Pixabay