Добрались и до мужчин: талибы запретили афганцам брить бороды и делать модные стрижки
Теперь же изменения в привычной жизни граждан коснулись и мужчин. Действующая власть приняла решение запретить мужчинам брить бороды и посещать барбершопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat.
Изначально эта мера была принята в провинции Гильменд, однако позднее ее решили распространить на всю страну. Такое нововведение объяснили нормами ислама.
Кроме этого, в Гильменде и Кандагаре действует запрет на исполнение музыки. При этом представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали другие государства не вмешиваться в ход событий и предоставить Афганистану идти своим путем.
Ранее стало известно, что женщинам в Кабуле запретили работать — их отстранили от всех должностей, на которых их могут заменить мужчины. Исключение составили женщины, которые работают в женских туалетах — мужчины там работать не могут.
«Например, женщины, которые работают в женских городских туалетах на базарах — там, куда мужчинам ходить запрещено. Они ходят на работу каждый день», — говорил исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Номани.
Стоит отметить, что количество женщин, занятых на работе в городских службах Кабула, составляет около 27%.
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