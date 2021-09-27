Добрались и до мужчин: талибы запретили афганцам брить бороды и делать модные стрижки

Теперь же изменения в привычной жизни граждан коснулись и мужчин. Действующая власть приняла решение запретить мужчинам брить бороды и посещать барбершопы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Ettelaat.

Изначально эта мера была принята в провинции Гильменд, однако позднее ее решили распространить на всю страну. Такое нововведение объяснили нормами ислама.

Кроме этого, в Гильменде и Кандагаре действует запрет на исполнение музыки. При этом представители движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) призвали другие государства не вмешиваться в ход событий и предоставить Афганистану идти своим путем.