Дмитрий Тарасов публично пообещал отдать долг бывшей жене после скандала с алиментами

В эту пятницу, 26 июля, российским СМИ стало известно, что Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу. Мужчина задолжал бывшей жене Оксане крупную сумму денег на содержание их общей 10-летней дочери Ангелины.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить 7 миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 милли­онов», — цитирует «СтарХиту» слова адвоката Сергея Жорина.

После возвращения из Италии, куда он ездил с новой женой и маленькой дочерью для прохождения реабилитации после травмы, футболист пообещал, что перечислит деньги бывшей семье в самые короткие сроки.