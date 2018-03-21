Дмитрий Песков прокомментировал новость об увольнении Сергея Лаврова

Сегодня, в день рождения Сергея Лаврова, СМИ сообщили о его скорой отставке с поста главы МИД России. О планах политика рассказал инсайдер в МИДе. По его информации, причиной стала усталость: свою должность один из самых харизматичных и стильных политиков занимал с 2004 года.

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции», — цитирует слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, агенство «РИА Новости».

Свой 68-й по счету день рождения Сергей Лавров встретил в Токио, поэтому его реакция на новость неизвестна.

Фото: instagram