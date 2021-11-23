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Дмитрий Песков оценил возможность продления новогодних праздников

Пресс-секретарь президента РФ предполагает, что нас ждет еще не одна волна коронавирусной инфекции, которая окажет влияние на повседневную жизнь, однако строить догадки на этот счет пока рано.
Дмитрий Песков оценил возможность продления новогодних праздников

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — отвечает Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будут ли продлены на больший срок новогодние каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по стране.

Представитель Кремля заявляет, что на данный момент в России уровень распространения коронавирусной инфекции значительно снижается, это показывает проведенная специалистами статистика. Однако нет никаких гарантий, что нас вновь не ожидает очередная волна роста заболеваемости и внедрение новых ограничительных мер.

Пресс-секретарь Президента РФ убежден в том, что данная проблема касается не только нашей страны, но и всего мира. Ведь в других странах одна волна пандемии сменяется другой. «Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны. И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — цитирует Дмитрия Пескова портал «ТАСС».

Фото: Global Look press

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