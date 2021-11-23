Дмитрий Песков оценил возможность продления новогодних праздников

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — отвечает Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, будут ли продлены на больший срок новогодние каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по стране.

Представитель Кремля заявляет, что на данный момент в России уровень распространения коронавирусной инфекции значительно снижается, это показывает проведенная специалистами статистика. Однако нет никаких гарантий, что нас вновь не ожидает очередная волна роста заболеваемости и внедрение новых ограничительных мер.

Пресс-секретарь Президента РФ убежден в том, что данная проблема касается не только нашей страны, но и всего мира. Ведь в других странах одна волна пандемии сменяется другой. «Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны. И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — цитирует Дмитрия Пескова портал «ТАСС».