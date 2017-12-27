Россияне назвали Хворостовского человеком года в культуре.

Подводя итоги года, фонд «Общественное мнение» провел на своем сайте голосование за звание «человека года» среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства.

Первое место по праву досталось оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, за ним — режиссер Никита Михалков. Далее следуют писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров.

По версии ВЦИОМ, актером и музыкантом года стали Константина Хабенского и Филиппа Киркорова.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Он мужественно боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее, и артист ушел — тихо и неожиданно для окружающих, рядом были только близкие. Друзья и знакомые музыканта по сей день посвящают ему теплые слова.

Фото: globallookpress