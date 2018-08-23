logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Борисов показал видео, подтверждающее беременность 29-летней помощницы 72-летнего Евгения Петросяна

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Евгений Петросян

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне в шоу «Пусть говорят» было публично показан видеоролик короткой прогулки юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. У девушки при этом отчетливо виден округлившийся живот.

Сразу после появления в Сети новостей о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко многие поклонники заподозрили, что юморист больше не намерен скрывать страстный роман со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Более того, по словам соседей Татьяны в одном из интервью, ее мама проговорилась об интересном положении девушки.

Евгений Ваганович и Татьяна пока хранят молчание, однако на днях эту историю обсудили в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала. Ведущий проекта Дмитрий Борисов заявил, что в редакцию прислали видео якобы двухмесячной давности, на котором отчетливо виден округлившийся живот Брухуновой. Разумеется, ролик был показан в эфире и вызвал ожесточенные споры собравшихся.

«Я видел это видео. Ему два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — отрезал адвокат Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил». «А может, Брухунова уже давно родила?» — предположила телеведущая Ангелина Вовк. «Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего», — заявил Жорин.

А вы как считаете, действительно ли Татьяна Брухунова находится на последних месяцах беременности, и является ли Евгений Петросян отцом этого малыша?

Фото: Instagram, Facebook, East News

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...