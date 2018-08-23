Дмитрий Борисов показал видео, подтверждающее беременность 29-летней помощницы 72-летнего Евгения Петросяна

«Я видел это видео. Ему два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — отрезал адвокат Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил». «А может, Брухунова уже давно родила?» — предположила телеведущая Ангелина Вовк. «Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего», — заявил Жорин.

А вы как считаете, действительно ли Татьяна Брухунова находится на последних месяцах беременности, и является ли Евгений Петросян отцом этого малыша?

Фото: Instagram, Facebook, East News