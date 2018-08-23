Дмитрий Борисов показал видео, подтверждающее беременность 29-летней помощницы 72-летнего Евгения Петросяна

Сразу после появления в Сети новостей о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко многие поклонники заподозрили, что юморист больше не намерен скрывать страстный роман со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Более того, по словам соседей Татьяны в одном из интервью, ее мама проговорилась об интересном положении девушки.
Евгений Ваганович и Татьяна пока хранят молчание, однако на днях эту историю обсудили в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала. Ведущий проекта Дмитрий Борисов заявил, что в редакцию прислали видео якобы двухмесячной давности, на котором отчетливо виден округлившийся живот Брухуновой. Разумеется, ролик был показан в эфире и вызвал ожесточенные споры собравшихся.
«Я видел это видео. Ему два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, — отрезал адвокат Петросяна Сергей Жорин. — Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил». «А может, Брухунова уже давно родила?» — предположила телеведущая Ангелина Вовк. «Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего», — заявил Жорин.
А вы как считаете, действительно ли Татьяна Брухунова находится на последних месяцах беременности, и является ли Евгений Петросян отцом этого малыша?
Фото: Instagram, Facebook, East News