Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына: «Мы хотим скорее пережить трагедию»
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Фото: Instagram
Известный дизайнер Марина Голомаздина поделилась с подписчиками страшной новостью: ее новорожденный сын Арон умер через 16 часов после появления на свет. Марина решилась на откровения, чтобы пресечь спекуляции на своем горе и прекратить поток вопросов.
«06.03.2020 в 23:30 мы с Робертом стали папой и мамой замечательного малыша Арона. Моя беременность проходила без каких-либо патологий или отклонений. Роды проходили хорошо, врачи хотели, чтобы я рожала сама, на 11 часу процесса, что-то пошло не так и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось», — рассказала Марина в социальной сети.
Дизайнер отметила, что причин смерти малыша пока не знает: экспертиза будет готова только через месяц.
«Мне очень тяжело этим делиться, пишу потому что уже с разных сторон сыпятся вопросы и разные версии. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на нашем горе. Сейчас мы хотим как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем и семьей. Дайте нам спокойно пережить это. Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть», — продолжила она.
Марина Голомаздина также попросила всех не поднимать эту тему.
Марина Голомаздина и Роберт Нуретдинов поженились в июне 2018 года. Арон стал первенцем пары.
Напомним, что Марина с сестрой Ириной — основатели и владелицы модного бренда 12storeez. Марка считается одной из самых популярных в России. Главная черта стиля одежды этого бренда — минимализм.
Фото и видео: Instagram
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