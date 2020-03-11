Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына: «Мы хотим скорее пережить трагедию»

Известный дизайнер Марина Голомаздина поделилась с подписчиками страшной новостью: ее новорожденный сын Арон умер через 16 часов после появления на свет. Марина решилась на откровения, чтобы пресечь спекуляции на своем горе и прекратить поток вопросов.

«06.03.2020 в 23:30 мы с Робертом стали папой и мамой замечательного малыша Арона. Моя беременность проходила без каких-либо патологий или отклонений. Роды проходили хорошо, врачи хотели, чтобы я рожала сама, на 11 часу процесса, что-то пошло не так и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось», — рассказала Марина в социальной сети.

Дизайнер отметила, что причин смерти малыша пока не знает: экспертиза будет готова только через месяц.

«Мне очень тяжело этим делиться, пишу потому что уже с разных сторон сыпятся вопросы и разные версии. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на нашем горе. Сейчас мы хотим как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем и семьей. Дайте нам спокойно пережить это. Также прошу не трогать и не обвинять врачей и акушерок. Сыночка скандалами нам уже не вернуть», — продолжила она.

Марина Голомаздина также попросила всех не поднимать эту тему.