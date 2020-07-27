Дизайнер костюмов Дэвида Боуи и других звезд Кансаи Ямамото умер в возрасте 76 лет
Фото: www.instagram.com/kansai_yamamoto_official/
76-летний известный японский дизайнер Кансаи Ямамото умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил NHK со ссылкой на его дочь Мираи. Она рассказала, что отец ушел из жизни после многомесячной борьбы с острым лейкозом еще 21 июля, но информацию об этом обнародовали только сейчас.
Кансаи Ямомото является создателем экстравагантных костюмов Дэвида Боуи, Стиви Уандера и других знаменитостей.
Кансаи Ямамото родился в 1944 году в Иокогаме. Он окончил университет Ниппон, а после учился в дизайнерских ателье, изучая моду. Пик его карьеры пришелся на 70-80-е годы. Дизайнер разработал костюмы для Дэвида Боуи, Элтона Джона, Стиви Уандера.
В конце XX века Кансаи приступил к продюсированию развлекательных мероприятий, которые сочетали элементы музыки, танца, японских фестивалей, акробатики. Шоу Ямомото с успехом проходили по всему миру, а в 1993 году представление на Красной площади собрались посмотреть 120 тысяч человек.
В 2010 году Ямамото разработал облик скоростного экспресса Skyliner, курсирующего между Токио и аэропортом Нарита. А в последние годы Кансаи сотрудничал с Домом моды Louis Vuitton, где создал коллекцию с использованием сюжетов из искусства Японии и знаменитого театра кабуки.
Фото и видео: Instagram Кансаи Ямомото
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