Директора Центрального дома работников искусств задержали в Москве за сопротивление полиции
Как сообщает Mash, бизнесвумен Цисан Джанашиа снимала в Центральном доме работников искусств помещение, где располагалось кафе. Когда в 2019 году аренда закончилась, женщина осталась должна денег собственнику. Однако в ответ она подала судебный иск, обвинив работников ЦДРИ в краже мебели, которая находилась в кафе.
Стоимость украденного, по словам женщины, составляет 1 485 785 рублей.
Сами сотрудники Дома утверждают, что хищения не было, однако уголовное дело все же было возбуждено. А 27 сентября в ЦДРИ прошли обыски — сотрудники правоохранительных органов искали украденную мебель. А когда полиция попыталась вынести указанные бизнесвумен предметы мебели, директор ЦДРИ Елена Смирнова оказала сопротивление.
После задержания женщине пришлось провести в изоляторе всю ночь, а теперь ей грозит суд. Кроме того, сотрудники Дома утверждают, что за Джанашиа также стоят люди, которые хотят присвоить все здание организации.
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