Директора Центрального дома работников искусств задержали в Москве за сопротивление полиции

Сами сотрудники Дома утверждают, что хищения не было, однако уголовное дело все же было возбуждено. А 27 сентября в ЦДРИ прошли обыски — сотрудники правоохранительных органов искали украденную мебель. А когда полиция попыталась вынести указанные бизнесвумен предметы мебели, директор ЦДРИ Елена Смирнова оказала сопротивление.

После задержания женщине пришлось провести в изоляторе всю ночь, а теперь ей грозит суд. Кроме того, сотрудники Дома утверждают, что за Джанашиа также стоят люди, которые хотят присвоить все здание организации.