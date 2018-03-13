Директор Волочковой высказалась о ее беременности

Некоторые поклонники Анастасии Волочковой заметили, что за последние несколько недель балерина набрала пару лишних килограммов. Они даже предположили, что звезда ждет ребенка от возлюбленного Михаила Лагина. Директор Наталья Ракицкая решила расставить все точки над i в новом интервью.

«Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!» — заявила представительница Анастасии в беседе с журналистами телеканала 360.