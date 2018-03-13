Директор Волочковой высказалась о ее беременности
На днях в Сети стали муссироваться слухи о новой беременности 42-летней Анастасии Волочковой.
Некоторые поклонники Анастасии Волочковой заметили, что за последние несколько недель балерина набрала пару лишних килограммов. Они даже предположили, что звезда ждет ребенка от возлюбленного Михаила Лагина. Директор Наталья Ракицкая решила расставить все точки над i в новом интервью.
«Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала!» — заявила представительница Анастасии в беседе с журналистами телеканала 360.
Сама балерина пока никак не комментирует слухи о своем интересном положении, а также о предполагаемой тайной свадьбе с бойфрендом. Сейчас Анастасия находится на гастролях в Прибалтике.
Фото: Instagram
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