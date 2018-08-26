Директор Софии Ротару прокомментировал тревожные сообщения о ее госпитализации

Накануне София Ротару выступала в Уфе на корпоративе, и местный портал Ufa1 сообщил, что после концерта певице резко стало плохо, и ее увезли на скорой в клинику. Инсайдер даже заявил, что «врачи борются за жизнь звезды».

Однако директор Ротару Сергей Лавров в беседе с корреспондентами ТАСС отрицает все слухи: «С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться».