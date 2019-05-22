Директор попавшего в больницу Вилли Токарева прокомментировала его состояние

В эту среду, 22 мая, стало известно о срочной госпитализации известного музыканта Вилли Токарева. Источником переполоха стал телеграм-канал Mash, который сообщил, что артист, находясь в Москве, попал в реанимацию и за его жизнь борются врачи.

«Дорогие поклонники, пожалуйста, не волнуйтесь. С Вилли все хорошо. Он уже идет на поправку. Повода для беспокойства нет», — сообщила Нина Вадимовна «Вечерней Москве».