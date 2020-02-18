В понедельник вечером, 17 февраля, шоумен Дмитрий Дибров почувствовал себя плохо на светском мероприятии в кинотеатре «Октябрь» и был срочно госпитализирован.«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате, созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо. Рекомендации врачей по госпитализации — 7-10 дней», — прокомментировал его состояние PR-директор Табриз Шахиди каналу «360».Пост, который опубликовал Дмитрий за несколько часов до госпитализации, насторожил внимательных подписчиков. «Дмитрий, не удивлена тем, что Вас увезли в больницу, синий цвет губ заметен даже с экрана, вероятны проблемы с сердцем. Выздоравливайте», «Укрепляйте сосуды‼️ Особенно это важно при вашей большой мозговой нагрузки. Омега-3 и прочее. Банальный совет, но многие им пренебрегают, особенно, мужчины. Вы нам всем нужны живым и бодрым», — предупреждают они, но, увы, поздно.Редакция Passion.ru присоединяется к добрым пожеланиям! Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!