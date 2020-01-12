Директор Анастасии Заворотнюк отказывается комментировать слухи о выписке актрисы
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Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк
Имя Анастасии Заворотнюк вновь не сходит с передовиц светских новостей. СМИ выяснили, что врачи якобы отправили актрису, страдающую от тяжёлого заболевания, домой. Портал «Новости семь дней в неделю» утверждает, что папарацци, круглосуточно дежурящие около клиники, где находилась звезда «Моей прекрасной няни», перестали видеть ее родственников. По мнению источника, возможная выписка может быть связана с несколькими причинами. Во-первых, Анастасии стало легче, и болезнь отступила. Вторая причина абсолютно противоположна первой — актрисе могло стать хуже. А третью версию связывают с финансовой стороной вопроса, учитывая тот факт, что недавно стало известно, что были заблокированы банковские счета Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк.
Как сообщает «Говорит Москва», директор артистки Марина Потапова, выслушав вопрос корреспондента о выписке своей подопечной, вместо ответа лишь бросила трубку.
Напомним, в конце лета 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По неофициальным данным, актриса страдает от опухоли головного мозга.
Passion.ru продолжает внимательно следить за развитием истории.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/360
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