Директор Анастасии Заворотнюк отказывается комментировать слухи о выписке актрисы

Имя Анастасии Заворотнюк вновь не сходит с передовиц светских новостей. СМИ выяснили, что врачи якобы отправили актрису, страдающую от тяжёлого заболевания, домой. Портал «Новости семь дней в неделю» утверждает, что папарацци, круглосуточно дежурящие около клиники, где находилась звезда «Моей прекрасной няни», перестали видеть ее родственников. По мнению источника, возможная выписка может быть связана с несколькими причинами. Во-первых, Анастасии стало легче, и болезнь отступила. Вторая причина абсолютно противоположна первой — актрисе могло стать хуже. А третью версию связывают с финансовой стороной вопроса, учитывая тот факт, что недавно стало известно, что были заблокированы банковские счета Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк.