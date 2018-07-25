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«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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На днях звезда сериалов Александр Исаков скоропостижно скончался в одной из московских клиник. Один из его друзей написал гневный пост, в котором заявил, что считает врачей виновными в трагедии.

Печальная новость о смерти звезды сериалов «Счастливы вместе», «Холостяки», «Дежурный ангел» Александра Исакова взбудоражила соцсети. Многие согласны с мнением друга актера Романа Печерского, который опубликовал в своем Facebook пост, посвященный знаменитости, и заявил, что в кончине Александра на 40-м году жизни виноваты лечащие врачи.

«Соболезную друзьям близким и конечно маме — три недели пролежать в больнице что бы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз — и только после отека легких выявить причину — двухсторонняя пневмония — вчера он еще шутил, приехала мама — были друзья рядом обсуждали планы на отдых — утром его уже не стало — сердце уже не справилось!!! Один вопрос — к врачам — дипломы куплены?!» — написал Роман (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Как же так? Как можно такой диагноз не увидеть?!», «Просто ужас. Такие у нас врачи — делают одно, а получается совсем другое», «Косорукие и косоглазые», — высказались другие интернет-пользователи.

Помимо заметных ролей в кино и сериалах, около 15 лет Александр Исаков служил на сцене Московского государственного театра киноактера.

Фото: Facebook

Видео: Youtube.com / vangoghTV

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