«Динамика положительная»: Дмитрий Быков пришел в себя

В начале этой недели в СМИ появилась информация о госпитализации известного публициста Дмитрия Быкова. Журналисту стало плохо в самолете по дороге в Уфу, поэтому прямо с борта самолета его доставили в одну из клиник, а спустя несколько дней транспортировали в Москву. Точный диагноз, с которым Дмитрий попал в больницу, не был уточнен, однако ходили слухи, что у 51-летнего писателя инфаркт головного мозга. Супруга Дмитрия Быкова, Ирина Лукьянова, сообщила на своей странице в Facebook, что у писателя наблюдается положительная динамика, а сегодня он был переведен на самостоятельное дыхание.