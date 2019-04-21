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«Динамика положительная»: Дмитрий Быков пришел в себя

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Дмитрий Быков

Фото: Zamir Usmanov/Globallookpress
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Самочувствие 51-летнего публициста улучшилось.

В начале этой недели в СМИ появилась информация о госпитализации известного публициста Дмитрия Быкова. Журналисту стало плохо в самолете по дороге в Уфу, поэтому прямо с борта самолета его доставили в одну из клиник, а спустя несколько дней транспортировали в Москву. Точный диагноз, с которым Дмитрий попал в больницу, не был уточнен, однако ходили слухи, что у 51-летнего писателя инфаркт головного мозга. Супруга Дмитрия Быкова, Ирина Лукьянова, сообщила на своей странице в Facebook, что у писателя наблюдается положительная динамика, а сегодня он был переведен на самостоятельное дыхание.

Более того, журналистка резко прокомментировала публикации в СМИ, в которых обсуждаются вероятные диагнозы, поставленные ее супругу: «ТАСС диагностировал у Быкова инфаркт мозга, а телеграм-канал Mash тяжелый сепсис. Завтра, думаю, найдут родильную горячку. На всякий случай напоминаю всем коллекционерам чужих диагнозов о статье 13 Основ законодательства об охране здоровья граждан:

  • Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
  • Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи».

Редакция Passion.ru желает Дмитрию Быкову скорейшего выздоровления!

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Zamir Usmanov, Nikolai Titov, Genrietta Peryan, Pavel Smolyak/Globallookpress

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